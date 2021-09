De meest invloedrijke personen volgens Time Magazine, met Harry en Meghan op de cover

Time Magazine maakt elk jaar een top 100 van de meest invloedrijke personen en daar hoort elk jaar ook een covershoot bij. Dit jaar viel de keuze op de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle. Een opvallende keuze van het magazine, na wat het meest spraakmakende jaar was voor het koppel.

Britney Spears, Naomi Osaka, Joe Biden en dus ook Harry en Meghan. De lijst van 100 meest invloedrijke personen is traditioneel een potpourri van profielen en dit keer viel voor de covershoot dus de keuze op de Britse prins en zijn vrouw. Het koppel liet weten dat ze vereerd zijn door die keuze.

Toch lokt de fotoshoot wel wat reacties uit. Heel wat mensen vinden dat de foto veel zegt over de dynamiek binnen de relatie. “Deze foto zegt alles”, twittert er iemand. “Het is duidelijk wie de vrouw draagt in dat gezin.” Dilys Ng, de fotoredacteur die de finale keuze maakte, vindt dat onzin. “Het portret vat de krachtige dynamiek tussen twee gelijkwaardige partners.”

Bij de fotoreeks werd ook een woordje gepubliceerd van de pen van Jose Andres. Hij is kok en vriend van het gezin. Andres noemt het koppel gedreven en warmhartig. Hij vindt dat ze “een stem geven aan de stemlozen”. “Actie ondernemen is niet de makkelijke keuze voor een jonge hertog en hertogin die geluk hadden door hun geboorte en talent en verbrand zijn door de roem. Het zou zoveel makkelijker zijn om van hun geluk te genieten en stil te blijven.”