Borussia Dortmund heeft de nieuwe Champions Leaguecampagne ingezet met een 1-2 overwinning op het veld van Beşiktaş. Meunier leverde de assist voor het openingsdoelpunt van een ijzersterke Jude Bellingham. De jonge Brit leverde net voor rust ook een assist af aan Haaland, die zijn 21ste doelpunt scoorde in 17 Champions Leaguewedstrijden. In de blessuretijd maakte Montero er nog 1-2 van, maar die aansluitingstreffer kwam te laat.

Bij Dortmund begon Thomas Meunier als enige Belg in de basis. Axel Witsel moest vrede nemen met een plaatsje op de bank, terwijl Thorgan Hazard nog steeds sukkelt met een enkelblessure. Aan de overkant stond Michy Batshuayi in de basis, net als ex-Anderlechtspeler Fabrice N’Sakala. De verdediger zakte drie weken geleden nog in elkaar op het veld, maar werd fit bevonden om vandaag aan de aftrap te staan.

Assist van Meunier, masterclass van jonge Bellingham

Beşiktaş begon hevig aan de wedstrijd. Het eiste de bal op en kreeg al na vijf minuten een grote kans op het openingsdoelpunt. Het was onze landgenoot Michy Batshuayi die uit de draai knap uithaalde, maar doelman Kobel pakte uit met een goede redding om een vroege achterstand van de Borussen te voorkomen. Dortmund had het moeilijk om in de wedstrijd te komen, maar uit het niets stond het plots 0-1 voor. Op assist van Thomas Meunier kwam Bellingham schuin voor het doel van Beşiktaş. De jonge Brit twijfelde niet en schoot knap overhoeks binnen.

Voor Erling Haaland was het een frustrerende eerste helft. Hij werd telkens kort gedekt en wanneer hij eindelijk eens kon ontsnappen, werd hij consequent neergehaald door de verdediging van Beşiktaş. Net voor de rust sloeg het Noorse wonderkind toch nog toe. Een ontketende Jude Bellingham dribbelde zich knap tot aan de achterlijn en legde de bal panklaar voor Haaland. De spits miste niet en zo ging Dortmund rusten met een 0-2 voorsprong.

Goal in het slot laat Dortmund nog even beven

Tijdens de rust mocht Axel Witsel invallen, hij kwam Julian Brandt vervangen. Witsel moest mee helpen de wedstrijd te controleren. Toch kon de Belg niet voorkomen dat Batshuayi iets voorbij het uur alleen op Kobel kon afstormen, maar Batshuayi kon de kalmte niet bewaren en verslikte zich in zijn schot, waardoor Kobel de bal makkelijk kon oprapen. Aan de andere kant kregen Bellingham en Haaland elk de kans om er 0-3 van te maken, maar de pogingen van beide spelers werden knap gestopt door Beşiktaş -doelman Ersin Destanoğlu.

De wedstrijd leek af te stevenen op een 0-2 overwinning van Dortmund, maar daar kwam in de blessuretijd toch nog verandering in. De vierde official besliste om zeven minuten bij te tellen, waardoor Beşiktaş nog een keer alles op alles zette. En dat loonde, want verdediger Montero kon in een duel met Witsel de aansluitingstreffer tegen de netten koppen. Maar die aansluitingstreffer kwam te laat. De wedstrijd eindigde op 1-2 en zo trok Dortmund met drie belangrijke punten op zak terug richting Duitsland.