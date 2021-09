Paus zegt op terugvlucht van Slovakije dat abortus moord is

Paus Franciscus heeft zijn reis naar Boedapest en Slovakije met een mis voor tienduizenden mensen beëindigd en op de terugvlucht enkele controversiële thema’s aangesneden. Hij sloot een huwelijk voor homoseksuele paren voor de Katholieke Kerk andermaal uit. Over abortus zei hij: “Abortus is meer dan een probleem, het is moord”.

De mis in Sastin werd volgens de autoriteiten door ongeveer 60.000 mensen bijgewoond. De mensen leken in vergelijking met andere pausbezoeken aan Slovakije minder enthousiast te reageren op Franciscus in de pausmobiel. Maar alles bij elkaar was de sfeer positief, zei de voormalige woordvoerder van de Slovaakse bisschoppenconferentie Marian Gavenda.

Op de terugvlucht zei de paus aan journalisten over abortus dat het wetenschappelijk om menselijk leven gaat. “Hoe kan men dagelijks moord aanvaarden?”, aldus de Argentijn.

Over het huwelijk zei hij dat het een sacrament is en dat de Kerk het recht niet heeft dit te veranderen. Het is belangrijk mensen met een andere seksuele oriëntatie te helpen, maar zonder de Kerk zaken op te dringen die daar niet functioneren. Dit betekent echter niet dat men deze mensen wil veroordelen. Iedereen moet gerespecteerd worden. “Maar dwing de Kerk niet haar waarheid te verloochenen”, zei Franciscus.