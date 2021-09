Zo tonen Afghaanse vrouwen wat ze van strenge regels van de taliban vinden

Ze mogen nog studeren, maar dan niet meer samen met mannelijke studenten. Sporten wordt binnenkort wellicht volledig verboden voor Afghaanse vrouwen. En dat is nog maar het begin, vrezen ze. Uit protest tegen de nieuwe strenge regels in hun land, dagen Afghaanse vrouwen de nieuwe machthebbers uit door kleurrijke kledij te dragen, wat voor de taliban streng verboden is.

Er is veel te doen om vrouwenrechten in Afghanistan nu de taliban de macht overnam. Toch geven ze zich niet allemaal gewonnen. Op sociale media is een soort van protest ontstaan waarbij vrouwen in kleurrijke traditionele Afghaanse klederdracht poseren. Anoniem in eigen land, met naam en toenaam voor wie het land al ontvlucht is.

Op de universiteit van Kaboel hielden zo’n driehonderd Afghaanse vrouwen een demonstratie om te laten zien dat ze het eens zijn met die nieuwe kledingvoorschriften. Gehuld in blauwe boerka’s steunden ze het nieuwe regime.

Als reactie hierop posten honderden Afghaanse vrouwen wereldwijd foto’s in kleurrijke traditionele kleding op sociale media met de hashtag #DoNotTouchMyClothes. Ze willen laten zien dat de zwarte of blauwe, bedekkende gewaden geen onderdeel zijn van de Afghaanse cultuur. En zeker niet anno 2021.

De beweging begon met een foto van Dr. Bahar Jalali, een historicus en oprichter van het eerste Gender Studies programma in Afghanistan. “Dit is Afghaanse cultuur. Ik draag een traditionele Afghaanse jurk in veel kleuren”, klonk het.

Daarop begonnen vrouwen wereldwijd foto’s te posten met hun typische kledij. In veel felle kleuren. Onder het nieuwe talibanbewind zijn die verboden. Daarom dat vrouwen die nu nog in Afghanistan zijn, liever anoniem protesteren.

Het ministerie van Vrouwenzaken, dat jarenlang heeft gestreden voor emancipatie van Afghaanse vrouwen, is inmiddels opgeheven en vervangen door het ministerie van Zedeloosheidsbestrijding en Deugdzaamheidsbevordering met als doel het handhaven van de sharia in het hele land.

Wie zich niet aan de regels houdt, wordt streng aangepakt door de zedenpolitie.

De vraag boerka’s, die straks weer overal verplicht worden, is intussen fors gestegen. Want nadat de taliban een eerste keer verdreven waren, hebben veel vrouwen hun boerka bijna verbrand. Om hun herwonnen vrijheid te vieren.

Nu moeten ze dus terug naar de winkel om een nieuwe te kopen. De prijs is intussen wel vertienvoudigd.