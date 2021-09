De zomer zit er bijna op. En die sluiten we af met rosé. Omdat de verkoop nog maar eens gestegen is. Met maar liefst 10 procent! Rosé kwam de voorbije maanden al ruim aan bod, vooral uit Frankrijk omdat die nog altijd het meest in trek blijkt. Maar ook in andere landen doet rosé het prima. Daarom deze week vier keer la vie en rosé maar hors France.