Simone Biles in tranen voor Amerikaanse Senaat: “Dit is het grootste geval van seksueel misbruik in Amerikaanse sportgeschiedenis”

De Amerikaanse Simone Biles heeft een emotionele getuigenis gegeven over hoe ze werd misbruikt door haar voormalige ploegarts Larry Nassar. Samen met drie andere collega’s vertelde ze over hoe Nassar, die ondertussen in de gevangenis zit, jarenlang meer dan 100 meisjes heeft misbruikt. “Ik sta hier omdat ik wil voorkomen dat anderen dit ook moeten meemaken.”

Biles kon haar tranen nauwelijks bedwingen, toen ze moest vertellen over wat haar overkomen is. “Ik neem het Nassar en het systeem dat hem hiervoor in bescherming neemt enorm kwalijk. Zowel de Amerikaanse gymnastiekbond en het Amerikaanse Olympisch- en Paralympisch comité waren op de hoogte dat ik werd misbruikt door hun officiële teamdokter, Larry Nassar. Toch heeft niemand mij hierover ooit gecontacteerd om een officiële getuigenis af te leggen. Ook de FBI niet.”

“Dit is het grootste geval van seksueel misbruik in de Amerikaanse sportgeschiedenis”, ging Biles verder. “Nassar zit ondertussen waar hij thuishoort, maar de mensen die faalden om hem tegen te houden, lopen nog steeds vrij rond. Zolang ook zij niet gestraft worden, ben ik ervan overtuigd dat dit probleem nooit volledig de wereld zal worden uitgeholpen. Ook in andere sporttakken.”

Ondertussen zit Nassar in de cel voor het misbruik van de gymnasten en voor het bezit van kinderporno.

Biles had tijdens de Olympische Spelen in Tokio last van mentale problemen. Daardoor moest ze forfait geven voor meerdere turnonderdelen.

