Dilsen-Stokkem

De brandweer is woensdag rond 10 uur opgeroepen voor een brand in een duivenlokaal in de Rode Kruisstraat in Lanklaar. In de omgebouwde garage ontstond het vuur in de schoorsteen van de houtkachel. De bewoners konden het vuur zelf blussen met een tuinslang. De brandweer voerde een controle uit. mm