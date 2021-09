Murphy slaat weer eens toe in het voetbal. De 0-1-thuisnederlaag tegen uitgerekend ex-club STVV kost Peter Maes bij Beerschot de kop. In zijn kielzog verdwijnen ook zijn assistenten Davy Heymans en Stefan Winters op ‘t Kiel. Clubman Marc Noë neemt tijdelijk het roer over.