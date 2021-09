Derde van spoornet uitgerust met “cruisecontrol” voor treinen

Een derde van de hoofdsporen op het Belgische spoornet is uitgerust met het Europese veiligheidssysteem ETCS, zeg maar een cruisecontrol voor treinen. Tegen eind 2025 moet het systeem op alle hoofdsporen beschikbaar zijn, want vanaf dan mogen alleen nog treinen uitgerust met ETCS op het Belgische spoornet rijden.

Spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel kwam vorig weekend aan de 33 procent dankzij de activering van het ETCS-systeem op 115 extra kilometer spoor, met name op lijn 50A (Gent-Sint-Katherina-Lombeek) en lijn 21 (Hasselt-Genk-Bilzen). Daarmee is 2.121 van de beoogde 6.399 kilometer spoorlijnen uitgerust met het Europese veiligheidssysteem, zo blijkt uit cijfers van Infrabel.

ETCS - European Train Control System - wordt ook een cruisecontrol voor treinen genoemd. “Het systeem zorgt voor een constante en volledige veiligheidsbewaking van de treinrit en de maximum toegelaten snelheid”, legt Infrabel-woordvoerder Frédéric Petit. “Wanneer een treinbestuurder sneller rijdt dan toegelaten of wanneer hij de seinen niet respecteert, zal het systeem onmiddellijk een noodremming uitvoeren.” ETCS gaat zo een stap verder dan het huidige veiligheidssysteem dat op de meeste plaatsen gebruikt wordt, TBL1+.

Tegen eind 2025 moet ETCS op het volledige hoofdspoornet beschikbaar zijn. De federale regering legde in 2018 immers vast dat vanaf 14 december 2025 alleen ETCS als veiligheidssysteem nog geoorloofd is.

De treinoperatoren moeten volgen en hun treinstellen ook ten laatste eind 2025 met ETCS uitgerust hebben, want anders mogen ze niet meer op het Belgische spoornet rijden. Bij spoorwegmaatschappij NMBS, veruit de grootste speler, is momenteel twee derde van het materieel aan ETCS aangepast, zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman. Zij wil de volledige vloot tegen 2023 uitgerust hebben met de cruisecontrol.

De uitrol van de veiligheidssystemen TBL1+ en ETCS op het spoornet werd versneld na de treinramp van Buizingen in februari 2010. Een trein uit Leuven negeerde toen een rood licht en reed lateraal op een andere trein in. Negentien mensen kwamen om het leven en 170 anderen raakten gewond. In het in 2011 voorgestelde “masterplan” voor veiligheidssystemen van Infrabel en NMBS was er sprake van een kostenplaatje van 3,7 miljard euro.