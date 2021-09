Opvallend: Sam Bennett start vrijdag weer in koers voor Deceuninck - Quick Step

Deceuninck - Quick Step heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het Kampioenschap van Vlaanderen dat volgende vrijdag in Koolskamp wordt gereden. Opvallend is dat de naam van de Ier Sam Bennett aan de selectie is toegevoegd.

De Ierse sprinter en zijn ploeg zitten al enige tijd niet op dezelfde golflengte. Bennett reed zijn laatste wedstrijd voor het team van Patrick Lefevere in mei (Ronde van de Algarve) en gaf daarna forfait voor zowel de Ronde van België als de Ronde van Frankrijk. Intussen geraakte ook bekend dat de Ier het team verliet voor BORA hansgrohe.

De relatie tussen de Ier en grote baas Patrick Lefevere verzuurde dermate dat Lefevere dreigde met een juridische procedure. Bennett stond afgelopen zondag wel aan de start van het EK. Wat juist de gevolgen zijn van de selectie voor Koolskamp voor de relatie tussen de Ier en het team, is nog niet duidelijk.

Later meer.

(gvdl)