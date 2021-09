Britse premier Johnson heeft zijn regering herschikt

De belangrijkste wijziging is dat Dominic Raab niet langer minister van Buitenlandse Zaken is, aldus Britse media.

Minister van Onderwijs Gavin Williamson was de eerste die op Twitter zijn ontslag bevestigde. Hij was onder vuur komen te liggen over het beleid rondom schoolsluitingen door de pandemie en het fiasco van de examens.

Vervolgens bevestigde minister van Justitie en Groot-Kanselier van Groot-Brittannië Robert Buckland de laan te zijn uitgevlogen. Zijn vervanger is Raab die tevens vicepremier wordt.

Eveneens aan beurt om uit de regering te verdwijnen is minister van Huisvesting Robert Jenrick.

Williamson, Buckland en Jenrick beklemtoonden alle drie trots te zijn op het werk dat ze hebben verricht.

In de aanloop naar de brexit-onderhandelingen hertimmerde Johnson in februari 2020 ook al zijn bewindsploeg.Toen werden onder meer de minister van Economische Zaken en de minister voor Noord-Ierland ontslagen.