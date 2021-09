Er wordt vanavond ook buiten Brugge gevoetbald in Champions League: heel wat Belgen en wellicht rentree Kevin De Bruyne

Ja, Messi is in Brugge. En ja, we kijken ernaar uit om de beste voetballer aller tijden voor het eerst op Belgische bodem aan het werk te zien. Maar er zijn woensdagavond nog andere interessante affiches. Van de acht wedstrijden zijn er slechts twee waarin geen Belgen in actie komen. Een overzicht.

Groep A: Manchester City - RB Leipzig

De kans lijkt bijzonder groot dat Kevin De Bruyne in de wedstrijd tegen RB Leipzig zijn rentree gaat maken. KDB viel elf minuten in tegen Tottenham half augustus, maar bleef nadien aan de kant met een enkelblessure. Dezelfde blessure die hij een maand eerder opliep tijdens het EK. Afgelopen weekend zat De Bruyne opnieuw in de selectie bij de Citizens, maar de Rode Duivel bleef 90 minuten op de bank. Werd hij gespaard voor de Champions League? Daar lijkt het alvast op.

Wil Club Brugge voor de derde plaats gaan in de groep des doods, dan moet het alvast hopen op een overwinning van Manchester City tegen RB Leipzig. De Duitsers startten met een 3 op 12 ronduit slecht aan het seizoen en zakten zonder vertrouwen af naar Manchester. Afgelopen weekend ging Leipzig nog met 1-4 de boot in tegen Bayern München. De leegte die coach Julian Nagelsmann - vertrokken naar concurrent Bayern - achterlaat, is groot: de ex-coach van Leipzig nam ook sterkhouders Marcel Sabitzer en Dayot Upamecano mee naar München.

De Bruyne zou eindelijk verlost moeten zijn van zijn vervelende enkelblessure. — © Pool via REUTERS

Groep B: Atlético Madrid - FC Porto

Afgelopen zondag was het Yannick Carrasco die Atlético over de streep trok op het veld van Espanyol. Met een knap doelpunt en een assist behoedde hij zijn team van de eerste seizoensnederlaag. Alles gaat goed met Atlético, dat met 10 op 12 gedeeld aan de leiding staat in La Liga. Bovendien deden de Madrilenen op het einde van de transfermarkt nog een uitstekende zaak door Antoine Griezmann terug aan boord te halen.

Tegenstander Porto is dan wel een taaie ploeg, de Portugezen zijn toch een maatje kleiner dan Atlético. Afgelopen weekend speelde Porto 1-1 gelijk in de topper tegen Sporting CP. Bekende namen? De Portugese krijger Pepe (38) vormt samen met Chancel Mbemba (ex-Anderlecht) het hart van de defensie.

Groep B: Liverpool - AC Milan

In diezelfde groep wordt het vooral uitkijken naar Alexis Saelemaekers bij AC Milan. Onze 22-jarige landgenoot deed het de afgelopen interlandperiode goed met de Rode Duivels en staat ook bij zijn club regelmatig in de basis. Niet vanzelfsprekend bij een topclub als AC Milan. De Milanezen begonnen ook uitstekend aan het seizoen met 9 op 9. Een aderlating voor de Italianen: Zlatan Ibrahimovic is niet mee afgereisd naar Liverpool. De Zweed maakte afgelopen weekend zijn comeback na een lange knieblessure, maar sukkelt nu met een ontsteking aan de achillespees.

Zlatan was meteen trefzeker bij zijn rentree, Saelemaekers zag dat het goed was. — © ISOPIX

Bij Liverpool staat Divock Origi dan wel nog op de Europese spelerslijst, speelminuten lijken er voor hem niet meer in te zitten op Anfield. De intussen 26-jarige ex-Rode Duivel is volledig uit beeld bij The Reds en haalde dit seizoen slechts één keer de selectie.

Groep C: Besiktas - Borussia Dortmund

Besiktas-Dortmund is het duel met de meeste Belgen woensdagavond, na Club Brugge - PSG uiteraard. Michy Batshuayi wil bij Besiktas zijn carrière nieuw leven inblazen en maakte afgelopen weekend alvast twee treffers voor zijn nieuwe club.

Bij Dortmund ontbreekt Thorgan Hazard nog met een spierblessure. Axel Witsel en Thomas Meunier zijn wel fit. Witsel is een zekerheid in de basis, terwijl Meunier moet vechten voor zijn plek. Tijdens de 3-4-overwinning van Dortmund op het veld van Leverkusen afgelopen weekend was Meunier alvast goed voor een knappe assist.

Dortmund-spits Erling Haaland wil woensdagavond zijn verbluffende doelpuntenreeks in de Champions League verderzetten. De 22-jarige Noor maakte al twintig doelpunten in zijn eerste zestien Champions League-wedstrijden.

In de groep van Dortmund en Besiktas staat er met Sporting CP - Ajax ook een wedstrijd zonder Belgen op het programma.

Groep D: Inter - Real Madrid

Veel positieve signalen bij Real Madrid tijdens het seizoensbegin. Eden Hazard toont meer en meer zijn flitsen van voor zijn resem blessures, Karim Benzema blijft van goudwaarde en het Braziliaanse talent Vinícius Júnior zet zich helemaal door.

Wat meer zorgen baart is de defensie van Los Blancos. Met Raphaël Varane en Sergio Ramos is Real Madrid zijn twee belangrijkste centrale pionnen kwijt. Afgelopen weekend werd Thibaut Courtois twee keer geklopt nadat er veel te slap verdedigd werd.

Het wordt woensdagavond op het veld van Inter de eerste serieuze test voor Courtois, Hazard en co. De Italianen moeten het vertrek van Romelu Lukaku opvangen en dat lijkt voorlopig aardig te lukken. Als Lautaro Martinez z’n dagje heeft, kan hij het de beste verdediging knap lastig maken. Op dit moment heeft Real Madrid echter niet de beste verdediging: opletten geblazen dus.

In de andere wedstrijd van groep D neemt CL-debutant Sheriff Tiraspol het op tegen Shakhtar Donetsk.

