Weggeefwinkel zoekt luiers

“De aankoop van luiers neemt een forse hap uit het budget van kwetsbare gezinnen”, vertelt Sonja Doomen van de dienst Welzijn. “Tegelijkertijd zijn baby’s en kinderen hun luiers snel ontgroeid waardoor veel ouders met een luieroverschot blijven zitten. Die zomaar weggooien is niet alleen zonde van het geld, maar bovendien slecht voor het milieu.”

Je kan de overschotten brengen naar de weggeefwinkel ‘Kidsshop’ op maandag van 15 uur tot 18.45 uur en op woensdag van 13.30 uur tot 15.30 uur. De weggeefwinkel bevindt zich op de gelijkvloerse verdieping in het gemeentehuis. Je kan ook langskomen bij de buitenschoolse kinderopvang Het Hemeltje tijdens de openingsuren. Meer info via de dienst Welzijn: 011/48.01.17 of sonja.doomen@heers.be en evelien.dekeyser@heers.be.