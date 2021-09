Hasselt

Een 18-jarige Nederlander zit in de gevangenis van Hasselt opgesloten nadat hij vrijdag in de late namiddag op heterdaad betrapt is bij het dealen van drugs. De feiten gebeurden op de Stadsomvaart waar een patrouille verdachte handelingen zag. De man werd gecontroleerd en had dealershoeveelheden heroïne op zak. De man werd door de onderzoeksrechter aangehouden. mm