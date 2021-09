Lange files op gewestweg tussen Peer en Bree

Het verkeer op de N 73, Peer-Bree in Ellikom moest vandaag al aanschuiven. Er stonden kilometerslange files in beide richtingen. — © roger dreesen

Oudsbergen/Peer/Bree

Met de grote middelen halen arbeiders momenteel bomen neer langs de N 73, Peer-Bree. In Ellikom is men gestart met de bomenkap en daar stonden vandaag al kilometerslange files in beide richtingen.