Laat je vaccineren in de raadzaal

Vaccinatie nu niet in sporthal maar in raadzaal Voeren. — © Nico Meens

‘s-Gravenvoeren

De gemeente Voeren heeft een oproep gelanceerd naar de bevolking en biedt aan alle inwoners ouder dan 12 jaar, die nog geen vaccin tegen het coronavirus kregen, de mogelijkheid om zich te laten vaccineren op woensdag 22 september met het pfizer of Johnson- vaccin. Dit vaccinatiemoment wordt georganiseerd met medewerking van de Eerstelijnszone Zuid-Oost Limburg en vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in ‘s-Gravenvoeren van 13.30 tot 16.30 uur. Reserveren is niet nodig. Men kan zich ter plaatse aanbieden. (nm)