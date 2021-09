Marc Hirschi boekt eerste zege van het seizoen in Ronde van Luxemburg, het WK heeft er een favoriet bij

De tweede etappe van de Ronde van Luxemburg is gewonnen door de Zwitser Marc Hirschi, goed voor zijn eerste zege van het seizoen. De renner van UAE Team Emirates is meteen ook de nieuwe leider.

De regen maakte er een zware bedoening van tussen Steinfort en Eschdorf. Daarbij kwam nog eens de meervoudige beklimming richting Eschdorf. De top van de laatste klauterpartij lag kort voor de finishlijn.

De Fransman Turgis probeerde in de laatste lus het peloton te verschalken. De hardrijder van Team Total Energies sloeg al snel een kleine kloof maar Deceuninck - Quick Step in dienst van leider Almeida en UAE Team Emirates hielden de Fransman binnen schot in het vooruitzicht van de laatste beklimming richting Eschdorf. Zoals verwacht was die laatste helling er te veel aan voor Turgis zodat een selecte groep mocht uitmaken voor wie de dagzege zou zijn. Het trio Conti-Hirschi-Quintana probeerde in de slotfase nog uit het selecte peloton te ontsnappen. Het verplichte leider Almeida om zelf de achtervolging in te zetten. Voor Marc Hirschi ging het vooraan nog niet snel genoeg. De Zwitser liet zijn twee metgezellen in de steek. Vanuit het peloton probeerde Thibaut Pinot nog de oversteek te maken maar Hirschi leek niet te kraken bij het passeren van de vod van de laatste kilometer. De Zwitser hield stand, Almeida won de spurt voor de tweede plaats voor de Fransman Gaudu maar moet zijn leiderstrui wel afstaan aan Hirschi. (gvdl)