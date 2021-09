Hasselt

Vreemde snuiters woensdagnamiddag in de bekende B&B ‘Vous lé Vous’ in Wimmertingen, waar uitbater en chef Giovani Oosters ook zijn gelijknamige restaurant uitbaat. Twee betonnen elementen voor keermuren, elk 5 ton zwaar, gleden er van een passerende vrachtwagen de gevel in. Gelukkig zonder menselijk leed.