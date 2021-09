Vlaams model razend nadat fotograaf haar afraadt te eten tussen fotoshoots: “Ben je gek?!”

Lize Dzjabrailova (22) geloofde onlangs haar oren niet toen een fotograaf haar tijdens een fotoshoot afraadde om nog te eten tot de volgende sessie twee weken later, zodat ze gewicht kon verliezen. Het Antwerps model trok van leer tegen de Franstalige man, terwijl ze in het geheim werd gefilmd door een vriendin. “Ben je gek?”, klinkt het kwaad. “Daar krijg je een eetstoornis van.”

Lize Dzjabrailova deed een opdracht voor een kledingmerk, toen ze de opmerking van de fotograaf kreeg. “Ze hadden kleren voorzien in mijn maat en zeiden dat het er prachtig uitzag. Toen zei de fotograaf dat als ik de komende twee weken niets zou eten, ik er nog slanker zou uitzien.” Het model was even geshockeerd, maar zette de man toen flink op zijn plaats terwijl alles gefilmd werd.

(Lees verder onder de foto)

Lize trapte het uiteindelijk af met de boodschap dat hij maar aan zijn cliënten moet zeggen waarom ze de opdracht weigerde. De opdrachtgevers boden later hun excuses aan en ontsloegen de fotograaf. Lize bedankte voor het aanbod.

“Mannen proberen me al mijn hele leven te zeggen wat ik moet eten, wanneer ik moet stoppen met eten”, klinkt het nog. “Niemand moet mij zeggen wat ik met mijn lichaam moet doen.” Het Antwerps model benadrukt dat het enorm belangrijk is om grenzen te hebben. “Mensen zullen altijd testen hoever ze kunnen gaan met jou. Maar zodra ze je respectloos behandelen, moet je opstappen.”

(pjv)