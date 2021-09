Opvallen in de zumbales en lachen naar de spiegel: de favorieten van de Billie-redactie

Laagjeseffect

Ann, eindredactrice: “Sinds bijna vier jaar een vaste waarde in mijn badkamer: een laagje hiervan en ik lach al heel wat breder naar die spiegel.”

Amazing Base, Jane Iredale, 49 euro

good2b.be

Lichte nazomer

Eva Verscheure, lay-outer: “Deze lichte jas valt heel mooi en is perfect voor deze Indian summer.”

Jas Prunus, Another label bij Juttu, 119,95 euro

juttu.be

Vandaag is rood

Aafje, lay-outer: “De herfst een donkere, grijze, kille periode? Dan dos je je toch gewoon wat vaker kleurig uit. In het rood, bijvoorbeeld.”

Jurk Roldo, CKS, 36 euro

cks-fashion.com

Voor de koudere dagen

Lien Lammens, redactie: “Zelfs nu denk ik al aan koudere dagen. Met deze enkellaarsjes stap ik de herfst en winter met plezier tegenmoet.”

Patrizia Pepe, 299,95 euro

zalando.be

Fluoverrassing

Aafje, lay-outer: “Kent je dat, dat de kleur van een kledingstuk er op de online foto helemaal anders uitziet dan in real life? Het was schrikken toen ik de doos opendeed en er deze behoorlijk fluoroze short tevoorschijn kwam. Maar ze zit goed, en ze zullen me nog geen klein beetje gezien hebben op de zumbales.”

Marathon 20 short, fuchsia/black, 25 euro

adidas.be

Op, op, alles is op

Lien, redactrice: “De eerste lipstick ooit die ik helemaal opgebruikt heb: dat vraagt meteen om een nieuw exemplaar!”

Lipstick Velvet Teddy, M.A.C, 20,50 euro

maccosmetics.be

Black bag

Lise, adjunct-chef: “Ik weet niet hoe vaak ik de afgelopen jaren naar de website van APC surfte om naar handtassen te loeren, maar het gebeurde vaak. Te vaak. En dus trok ik op een uitje naar Parijs naar de winkel om er eentje aan te schaffen. Een tijdloos, zwart exemplaar als cadeautje aan mezelf.”

APC Grace Small bag, 595 euro

en.apc.fr

