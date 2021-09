Titelverdedigster Barty twijfelt over deelname aan Masters: “Belachelijke omstandigheden”

Ashleigh Barty twijfelt over deelname aan de WTA Finals, het eindejaarstoernooi voor de beste acht tennissters. Dat zegt haar coach Craig Tyzzer. Volgens hem komen de twijfels vooral door de “belachelijke omstandigheden” waaronder het toernooi gespeeld wordt.

Het toernooi werd deze week verplaatst van de Chinese stad Shenzhen naar Guadalajara in Mexico. “We hebben net vernomen dat Guadalajara 1500 meter boven zeeniveau ligt en dat er met drukloze ballen wordt gespeeld”, zei Tyzzer tegenover Australian Associated Press.

“Drukloze ballen gaan vliegen en als je ze onder normale omstandigheden gebruikt, stuiteren ze niet eens. Dat lijkt me niet het beste uitgangspunt voor de beste speelsters ter wereld. Ze gaan spelen in condities die ze niet kennen, in een voor hen onbekend land en op hoogte. Ik vind het echt schandalig.”

Ook het fysieke aspect speelt mee voor de Australische, de nummer 1 van de wereld, om het toernooi dat op 8 november begint te laten schieten. “Fysiek en mentaal is ze uitgeput”, aldus Tyzzer. “Indian Wells staat nog op de kalender, maar ze heeft eerst wat rust nodig. Ik heb haar daarom eerst op vakantie gestuurd.”

Indian Wells wordt dit jaar eenmalig in oktober gespeeld. Het toernooi wordt beschouwd als het grootste toernooi na de WTA Finals en de grand slams.

Barty (25) verloor deze maand op de US Open in de derde ronde. In 2019 schreef ze de WTA Finals op haar naam. Vorig jaar werd het toernooi niet georganiseerd vanwege de coronapandemie.