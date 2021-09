Paal

Op zaterdag gaat in ‘zijn’ Beringen ‘Doe Rustig’, de derde show van Erhan Demirci, in première. Daarin blikt comedian Erhan Demirci (37) terug op de activiteiten die u, ik en hij zijn begonnen tijdens corona. Zoals? “Kamperen. Fietsen.” En: een kebabzaak openen, wat Erhan van plan is.