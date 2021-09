Waarom schapen achter een omheining in Duitsland niet aangevallen worden door wolven

Het plaatsen van een wolfwerende omheining is de enige bescherming tegen aanvallen van de wolf. Dat is de belangrijkste conclusie van het wolvenoverleg van gisteren met minister van Omgeving Zuhal Demir. Volgens specialisten zitten we niet met een probleemwolf. Alle aanvallen op kleinvee in Vlaanderen vonden plaats in onbeschermde of niet correct beschermde weides. Het is met andere woorden dus logisch dat de wolven achter zo'n gemakkelijke prooi aangaan. Onder andere in Duitsland plaatsen veehouders al jarenlang schrikdraad rond hun weides. En daar vallen geen schapen meer ten prooi aan de wolf. Dat zegt wolvenkenner Frederik Thoelen van het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen.