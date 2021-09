Genk

In een loods van transportbedrijf H.Essers aan de Henry Fordlaan in Genk is woensdagmiddag rookontwikkeling ontstaan. De loods werd geëvacueerd en de brandweer Oost-Limburg kwam ter plaatse. Aanvankelijk dacht men dat het om giftige stoffen ging, maar dat bleek uiteindelijk niet het geval.