Primark belooft minder vervuilende kleren tegen 2030

Kledingketen Primark belooft om kleren op duurzamere wijze te zullen fabriceren tegen 2030. Dat heeft moederconcern Associated British Foods woensdag bekendgemaakt, na steeds luidere kritiek op de textielsector omwille van de vervuiling die de sector veroorzaakt. Primark verbindt zich er onder meer toe om “alle kleding te fabriceren uit gerecycleerde materialen of meer duurzame grondstoffen” en om “de CO2-uitstoot in de volledige waardeketen met de helft terug te dringen” tegen 2030.

Daarnaast moet de kledij van Primark tegen 2025 ook ontworpen worden om een langere levensduur te hebben en moet de kledij tegen 2027 gerecycleerd kunnen worden. Primark engageert zich ook om voor “leefbare lonen” te zorgen voor alle werknemers in zijn wereldwijde toeleveringsketen. De kledingsector krijgt vaak het verwijt dat werknemers moeten werken voor hongerlonen en onder mensonwaardige hygiënische omstandigheden.

Het bedrijf maakt zich wel sterk dat deze strategie slechts voor een “beperkte kostenstijging” zal zorgen. Het ziet zelfs “een opportuniteit om de groei van de verkoop te stimuleren”.

Milieuorganisatie Greenpeace hekelde recentelijk nog dat de mode-industrie een “enorme vervuiler” is en dat de meeste kledij in de wereld gefabriceerd wordt “ten koste van het milieu en de rechten van werknemers”.