Het onderzoek dat Facebook stil wilde houden: “Geldt voor één op de drie jonge meisjes”

Het onderzoek werd door Facebook-medewerkers zelf gedaan. Sinds 2019 monitoren ze de impact van hun platformen op jongvolwassenen. Hun research komt steeds tot dezelfde conclusie. “We maken het zelfbeeld van één op drie jonge meisjes slechter”, staat te lezen in een intern rapport uit 2019 die de Wall Street Journal in handen kreeg. “32 procent van de meisjes die onzeker zijn over hun lichaam, voelen zich nog slechter als ze op Instagram gezeten hebben”, staat opnieuw te lezen in maart 2020.

Facebook maakte het onderzoek niet bekend en ontkende begin dit jaar nog stellig dat de platformen een negatieve impact hebben op het mentale welzijn. De baas van Instagram, Adam Mosseri, zei zelfs dat de impact van Instagram “volgens studies heel klein was”.

Facebook zelf weigerde commentaar te geven op de gelekte documenten. Wel lieten ze weten dat de Wall Street Journal op een heel klein deel van het onderzoek focuste, specifiek om hen in een slecht daglicht te zetten.