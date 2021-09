Hond vindt onderdak in kinderopvang harmonie Hoeselt

Zoals vele muziekverenigingen is de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia van Hoeselt gestart met repeteren met het oog op het jaarlijks pannenkoekenconcert en later het nieuwjaarsconcert. Reeds enkele jaren organiseert de muziekvereniging een gratis kinderopvang als de ouders geen opvang hebben tijdens de wekelijkse repetitie op zaterdagavond. Bram en Nand zijn telkens van de partij: beide ouders spelen reeds jaren mee in het orkest. Net als vele andere gezinnen kochten ook zij een jonge pup tijdens de tweede lockdown. De vraag of ook Ubi, een vrolijke kleine münsterländer, mee mocht in de opvang werd zonder meer positief onthaald.

"Als het weer het toelaat, gaan we steeds even naar de speeltuin in Hoeselt. Nu kan Ubi meegaan en genieten we allemaal van een leuke wandeling met de hond", vertelt Bram. "Als Ubi een beetje wild wordt, doen we oefeningen met haar waarbij we haar om beurt kunnen belonen met een snoepje. Dat vinden we allemaal keileuk", vult broer Nand aan. De vlakbij gelegen hondenspeelweide De Mot durven de jongens jammer genoeg nog niet bezoeken. Daarvoor zijn zowel zijzelf als de hond nog wat jong. Vanuit de harmonie was het een kleine moeite. De kinderopvang wordt reeds enkele jaren georganiseerd en wordt soms, vooral in de aanloop naar een optreden, bevolkt door niet minder dan 7 jonge kinderen tussen 8 en 12 jaar. En nu dus ook een pup van 7 maanden. Ideaal voor muzikanten die vaak tegen een wekelijks opvangprobleem aankijken. De Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia uit Hoeselt repeteert wekelijks in de lokalen achter de oude bibliotheek op zaterdag van 18u30 tot 20u30.