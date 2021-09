COLUMN Luc Hendriks: Weduwschap

Met de duiven spelen is een aloude volkssport. Ik heb nooit goed begrepen hoe het in godsnaam mogelijk is dat een duif die losgelaten wordt om in de vrije natuur te gaan vliegen, uit zichzelf vrijwillig terugkeert naar een hokje om dan weer te worden opgesloten. Hoe dom kun je zijn, denk ik dan. Maar neen hoor, daar zit natuurlijk iets anders achter. Mijn goede vriend Pierke wist mij te vertellen dat het toverwoord hiervoor ‘weduwschap’ is. Simpel gezegd: de beide geslachten worden van elkaar gescheiden, m.a.w. mannetjes- en vrouwtjesduiven worden een tijd apart gezet en op een welbepaald ogenblik weer samengebracht in de hoop dat dan de vonken er vanaf vliegen. Als ze dan worden ingezet in een of andere wedstrijd wordt één van de twee thuis gehouden in de hoop dat de andere zo snel mogelijk weer naar huis wil vliegen waar zijn/haar partner ongeduldig zit te wachten. Bij aankomst zijn ze gehaast om zo snel mogelijk binnen te komen, hun territorium en de bijbehorende partner weer in beslag te nemen. Prachtig toch. Zo werkt het ongeveer.Mijn vrouw was de voorbije week met haar vriendin op vakantie in een warm zuiders land waar appelsienen groeien en een heilige Klaas woont. Ik zat dus eigenlijk een beetje in hetzelfde schuitje als een duif. Ik zat in weduwschap. Het verschil met een duif is natuurlijk dat ik niet gedwongen apart ben gezet maar uit vrije wil en met veel plezier mijn vrouw naar de luchthaven heb laten brengen door de man van haar vriendin. Deze week is dus ook een beetje een ‘duivenweek’ voor mij geworden. Ik leefde zowat op water en brood, moest mijn eigen was en plas doen en alles wat in een normale week aan driften kan bovenkomen moest nu onderdrukt worden. Dat laatste wordt, als je een paar jaartjes ouder bent, al weer iets gemakkelijker natuurlijk. Enfin, bij terugkomst van mijn duifje moest ik dus ook overmatig enthousiast doen, dacht ik, want zoals een duif die terugkeert extra lekkere zaadjes krijgt, zo zou ook mijn zaadbakje wel wat meer gevuld worden was de achterliggende gedachte. Och jong toch, zei Pierke, boe ziede gè toch mè bezig. Dè tèlt allieën vur jong doeve, aauw doeve vliege zoevèèr nie mier en as die trug kome in hun hôkske valle die meij in sloap. Dank u wel Pierke voor de nuttige informatie. En zo geschiede.