Sihame El Kaouakibi heeft in het Vlaams Parlement een nieuw ziektebriefje ingediend nadat het vorige eind augustus was verstreken. Het ondertussen onafhankelijke parlementslid zal dus ook in het nieuwe politieke jaar voorlopig niet te zien zijn. Ondertussen blijft haar wedde gewoon doorlopen, al kan daar mogelijk verandering in komen.