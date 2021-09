Na dramatische 1 op 21: Beerschot ontslaat trainer Peter Maes

Het eerste trainersontslag van het seizoen is een feit. Peter Maes is sinds woensdag niet langer de coach van Beerschot. De T1 zag zijn ploeg maandag een nieuw dieptepunt bereiken door thuis te verliezen van STVV (0-1). Marc Noé neemt voorlopig de rol van hoofdtrainer over. Beerschot staat moederziel alleen laatst met 1 op 21.

LEES OOK. Waarom het ontslag van Peter Maes onafwendbaar was

Maes werd deze zomer aangesteld op het Kiel, nadat Beerschot besloot niet verder te gaan met Will Still. De ervaren Lommelaar verliet STVV voor een avontuur in Antwerpen. Hij slaagde erin een punt te bemachtigen in Gent, maar de overige zes matchen verloor hij allemaal met Beerschot.

Na zeven speeldagen zit het paars-witte avontuur er dus op voor de 57-jarige trainer. Ook zijn assistenten Davy Heymans (43) en Stefan Winters (36) moeten vertrekken. “Beerschot wil Peter Maes bedanken voor zijn professionaliteit, vakmanschap en inzet van de afgelopen maanden”, staat te lezen op de clubwebsite. “We wensen Peter Maes, Davy Heymans en Stefan Winters veel succes in hun verdere carrière.”

Niet alleen de ondermaatse sportieve prestaties van zijn ploeg leidden tot het ontslag van Maes: de verstandhoudingen in de technische staf en die met de spelers zou de laatste tijd niet meer al best zijn. Zo zorgden zijn twee vaste assistenten Heymans en Winters voor wrevel en werd de old-school manier van werken niet door iedereen gesmaakt.

In de aanloop naar de wedstrijd op Oostende komende zaterdag neemt Marc Noé de rol van hoofdtrainer over, maar Beerschot moet nu op zoek naar een nieuwe coach. Geen makkelijke klus, want de club heeft niet zomaar iemand achter de hand, zoals indertijd met Losada of Still.