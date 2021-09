Italiaanse hitformatie Corona staat op ‘I love the 90’s’

Naast o.a. het exclusief herenigde Fiocco, de Britse boyband East 17, Culture Beat, DJ Ward en Q-dj’s Maarten & Dorothee is ook Corona van de partij, zij het dan als een muzikaal virus dat zichzelf verspreidt en vermenigvuldigt onder de massa. “De virologen mogen gerust zijn, want we hebben het hier voor alle duidelijkheid over de Italiaanse danceformatie Corona, die in de jaren negentig hits scoorde met ‘I Don’t Wanna Be A Star’ én ‘The Rhythm of the Night’, dat recent nog werd gebruikt als sampler in de ‘Ritmo’-hit van de Black Eyed Peas en J Balvin, tevens de ‘Bad Boys For Life’-titelsong. Uiteraard respecteren we alle op dat moment geldende coronamaatregelen, maar dat neemt niet weg dat we het muzikale Corona-virus volop injecteren, verspreiden en delen met onze bezoekers (lacht). Als we zien hoe snel die laatsten momenteel tickets bestellen, dan kunnen we alleen maar bevestigen dat het hard gaat en dat je inderdaad snel moet zijn als je ‘de grootste 90’s-knalparty van het jaar’ op 16 oktober zelf wil meemaken. Het wordt een onvergetelijke avond en nacht waar iedereen zich gegarandeerd gaat amuseren”, zegt Kris Bloemen namens het organiserende House of Entertainment.

Corona

Bij ‘I love the 90’s – The party’ hebben ze niet getwijfeld toen ze een telefoontje kregen van de Braziliaanse, originele Corona-zangeres Olga de Souza, die aangaf dat ze beschikbaar waren. “Met het Covid Safe Ticket en andere ingrepen zijn we op het vlak van massa-evenementen opnieuw geëvolueerd naar het gezellige, spontane en ongedwongen feestgevoel van vroeger. Ik denk niet dat ze ook maar één seconde overwogen hebben om hun groepsnaam te wijzigen, maar bijna postcorona is de aanwezigheid van Corona méér dan een leuke twist en woordspeling. Je mag niet vergeten dat ze in 1994, met hun aanstekelijke ‘The Rhythm of the Night’, méér dan 13 weken op één stonden in de Italiaanse top 10. Engeland, maar ook de rest van Europa ging voor de bijl voor hun aanstekelijke dancemuziek. Corona verkocht inmiddels meer dan 1 miljoen albums, trok op wereldtournee door Amerika en verzamelde meer dan 15 gouden en platina onderscheidingen. Met ‘Baby Baby Try me out’ en het catchy, verfrissende ‘I Don’t Wanna Be A Star’ is Corona nog steeds een 90’s-topper en is frontvrouw Olga met haar unieke stemgeluid nog steeds een onbetwistbare koningin van de dansmuziek”, zegt Kris Bloemen.

Knalparty

Niet alleen Corona springt in het oog en oor, op 16 oktober wordt het op het ‘I love the 90’s-podium ook uitkijken naar de optredens van de Britse boyband East 17 (‘Thunder’, ‘It’s Alright’, ‘Stay Another Day’), het herenigde Fiocco (‘Afflito’, ‘The Spirit’), die na meer dan 21 jaar opnieuw samenkomen in de originele bezetting. Voeg daarbij nog Bonzai All Stars, Furax (‘Big Orgus’), Twenty 4 Seven (‘Slave To The Music’), Alice DJ (‘Better Off Alone’), 2 Brothers on the 4th Floor (‘Dreams’), D-Devils (‘The 6th Gate’) en het nog steeds razend populaire Culture Beat (‘Mr. Vain’) en dan voel je al vooraf dat het weer een onvergetelijke editie gaat worden. Daarvoor zorgen ook Q-dj’s Maarten & Dorothee, net als smaakmaker én resident-DJ Ward. “We hebben inderdaad weer een sterke line-up met alleen maar muziek en topartiesten uit de jaren negentig. Dat is en blijft hét unieke DNA van onze party, waarmee we als the original ons al jaren onderscheiden.”

“Ons publiek bestaat ondertussen uit een mooie mix aan mensen die het destijds allemaal bewust hebben meegemaakt en de YouTube-generatie die online de jaren negentig hebben ontdekt en ontdekken, want we blijven nog steeds verjongen en vernieuwen. Hierdoor zijn en blijven we in eigen land, maar ook in het buitenland één van de grootste 90’s party’s in het genre. Aan de interesse en de nu al massale ticketverkoop merken we dat heel veel mensen dit de voorbije 18 maanden ontzettend hard hebben gemist. Een Covid Safe Ticket volstaat om op 16 oktober op een veilige manier maximaal te kunnen meegenieten op dé 90’s-knalparty van het jaar”, zegt Kris Bloemen.

‘I love the 90’s – The party’ vindt plaats op zaterdag 16 oktober 2021 in Trixxo Arena Hasselt en wordt georganiseerd door House of Entertainment. Je hebt al tickets vanaf 41,90 euro, inclusief reservatiefee. Er zijn ook speciale groepskortingen en vipformules. Meer info vind je op www.ilovethe90s.be.