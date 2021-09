Fris, lekker en er komt geen shaker aan te pas: zo maak je een Billiefizz

Een overheerlijke mix waar geen shaker of fancy versiering aan te pas komt. Gewoon drie topproducten in een glas met ijs gieten. Wees maar zeker dat dit erin gaat als limonade.

Billiefizz

Voor 1 persoon

5 minuten

Nodig

50 ml sake

1 el yuzusap

75 ml cider demi-sec

ijsblokjes

Doen

Vul een glas met ijsblokjes. Doe er alle drank bij en roer even.

Yes to yuzu

Yuzu heeft een specifieke smaak: het is citrus, maar niet meteen citroen of limoen, eerder een licht zure mix met toetsen van mandarijn en pompelmoes. Gebruik het niet alleen in cocktails, maar ook in vinaigrettes, sauzen, marinades en gewoon zo op desserts.

www.sun-wah.be