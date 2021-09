Ticketje voor Met Gala kost 30.000 euro, maar zo zielig ziet de maaltijd eruit: “Dit is waarom ze het eten niet tonen”

Het Met Gala in New York is een van de meest exclusieve evenementen ter wereld en een ticket kost bijna 30.000 euro, maar dat wil niet zeggen dat het eten er ook geweldig is. Dat beweert althans actrice en zangeres Keke Palmer die op Instagram een foto deelde van de - inderdaad zielig uitziende - maaltijd die de gasten voorgeschoteld kregen.

De 28-jarige Keke Palmer, onder meer bekend door haar rol in ‘Scream Queens’, deelde eerder deze week enkele beelden vanop het Met Gala met haar tien miljoen volgers op Instagram. Niet alleen van zichzelf, maar ook van het eten dat ze voorgeschoteld kreeg. Ze gaf toe dat ze er al wat van gegeten had, maar vond toch dat haar risotto - onder meer aangevuld met wat tomaten, mais en enkele komkommerschijfjes - er wat ondermaats uitzag. “Dit is waarom ze het eten niet tonen”, schreef ze erbij.

Er werkten nochtans tien topchefs uit New York mee aan het menu, dat dit jaar volledig vegan was. De maaltijd van Palmer werd bereid door Emma Bengtsson, de chef-kok van het tweesterrenrestaurant Aquavit.

