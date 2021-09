Vers Geperst en boekenverkoop in De Priool

Davidsfonds Bocholt organiseert in de bibliotheek De Priool haar jaarlijkse actie: Vers Geperst. Daar kan je vrijblijvend een boeken- en cd-pakket komen inkijken en aankopen. Op het gelijkvloers organiseert de bib zelf een boekenuitverkoop, daar kan je voor een zacht prijsje een boek naar keuze aankopen.

Om de keuze gemakkelijker te maken, liggen de komende drie dagen boeken en cd’s uit de nieuwe cultuurgids te kijk op de galerij van de bib. “Laat je verleiden door de ruim 200 nieuwe boeken en cd’s die in de bibliotheek ‘de Priool’ klaarliggen. Ook kan je er de Davidsfonds website bekijken voor een nog ruimer aanbod. Niet alleen kan je ze in de bib beter beoordelen, terzelfdertijd liggen er bestelformulieren klaar. Tijdens deze dagen kan je dus ook je lidmaatschap vernieuwen”, zegt de Bocholtse Davidsfondsafdeling. Voor 40 euro ben je een jaar lid van Davidsfonds. Voor dit bedrag kan je boeken en cd’s kiezen. Of een boekenbon aan een school naar jouw keuze schenken. RDr