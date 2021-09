Hilde De Baerdemaeker over het verlies van haar vader: “Hij haalt nog steeds grapjes met me uit”

Vier kinderen, vijf huisdieren en een druk professioneel leven als actrice. Geen wonder dat Hilde De Baerdemaeker af en toe vergeet om op de pauzeknop te drukken. Nochtans had ze Nog 9 minuten - eerst een podcastreeks, nu ook een boek - juist in het leven geroepen om ons aan het belang daarvan te herinneren. “Uiteindelijk ben ik vooral moeder. Ik zweef thuis echt niet tien centimeter boven de grond.”