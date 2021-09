Ellemieke Vermolen over scheiding van Sergio Herman: “Komt nooit van één kant”

Na twaalf jaar strandde het huwelijk van Ellemieke Vermolen en chef-kok Sergio Herman. Over de reden van de breuk wil ze - omwille van de kinderen - niet veel kwijt. “Het enige wat ik kan zeggen, is dat een scheiding nooit van één kant komt. It takes two to tango”, vertelt ze aan het Nederlandse magazine Beau Monde.

Ondanks de scheiding gaat het goed met Ellemieke, zegt ze. “Ik zit lekker in mijn vel en ik maak eigenlijk het beste van de situatie. Ik kijk nooit achterom, nou ja, behalve als ik in de auto zit. Ik leer enorm van wat ik heb meegemaakt.”

En dat kost tijd, geeft ze toe. “Ik weet nog niet zo goed welke les ik haal uit mijn relatie met Sergio. Dat is nog in ontwikkeling en daarover ben ik nog aan het nadenken. Maar wat ik wel weet, is dat dit alles mij weer sterker maakt. Ik sta echt achter de uitspraak What doesn’t kill you makes you stronger. Ik blijf groeien en ik probeer uit alles het positieve te halen.”