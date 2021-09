Angstaanjagend moment voor papa en twee kindjes: autodief ramt twaalf wagens

Een autodief heeft een ware ravage aangericht in Plaistow, een wijk in Oost-Londen. Enkele minuten nadat de dief een Range Rover steelt, vlucht hij doorheen een straatje. Daar wordt hij geblokkeerd door een BMW die net uitrijdt. De dief ramt de auto, waar twee kleine kinderen in zitten, meermaals. Een bewakingscamera in de buurt kon het tafereel vastleggen.

Terwijl de dief blijft inrijden op de andere wagen, rijdt hij ook andere wagens aan. In totaal heeft hij 12 wagen beschadigd, maar kan hij met gierende banden ontkomen.

De gestolen auto werd niet veel later achtergelaten, maar de dief vluchtte weg. De dader is nog steeds zoek.

(tact)