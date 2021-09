Fans ongerust: Instagrampagina van Britney Spears plots verdwenen

Enkele dagen nadat ze aankondigde dat ze opnieuw verloofd was, is de Instagrampagina van Britney Spears plots verdwenen. Dat leidde tot ongerust bij haar fans, maar de 39-jarige Amerikaanse zangeres heeft hen ondertussen (via Twitter) gerustgesteld.

Wie de Instagrampagina van Britney Spears opent, krijgt sinds kort ‘Deze pagina is niet beschikbaar’ te lezen. Een melding die bij vele van haar ruim 30 miljoen volgers meteen tot bezorgdheid leidde. “Kan iemand me alstublieft zeggen waar de legendarische Britney Spears naartoe is?”, luidde het onder meer. Of nog: “Waar is ze? Is alles oké met haar? Weet iemand waar ze is?”

De paniek was echter nergens voor nodig, zo verklaarde de Amerikaanse zangeres niet veel later. “Niet panikeren, jongens”, zo schreef ze dinsdag op Twitter. “Ik las gewoon een korte socialemediapauze in om mijn verloving te vieren. Ik zal snel terug zijn.”

