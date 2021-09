Dimitri de Condé over contractverlenging Jhon Lucumi: “In meer dan zes jaar nog niet meegemaakt”

KRC Genk maakte woensdagavond de contractverlenging van Jhon Lucumi bekend. De Colombiaan, die na het huidige seizoen einde contract zou zijn en dus gratis zou mogen vertrekken, zette zijn kribbel onder een nieuwe verbintenis tot juni 2023. TD Dimitri de Condé is uiteraard in de wolken. “Het was een heel speciaal dossier. In de iets meer dan zes jaar dat ik deze job doe heb ik dit nog niet meegemaakt” klinkt het vanop de luchthaven van Luik.