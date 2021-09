Tweedaagse expositie in de Sint-Aldegondiskerk van Ezemaal

De Geschied- en Heemkundige Kring Pepijn@Landen zette in samenwerking met de reuzengilde ‘Holleke Ezemaal’ een expositie op stapel die een beeld ophing van de historisch-geografische evolutie van het dorpsweefsel, aangevuld met een massa archiefbeelden over het reilen en zeilen in het dorp vroeger en nu. Sprekende fysieke attributen over het geloofs- en verenigingsleven en de dorpsreus werden keurig ondergebracht in vitrinekasten. De heemkring stelde ook zijn nieuwe publicatie over Ezemaal voor. Bezoekers vonden het fijn in eigen bubbel de geplande erfgoedwandeling te maken langs trage wegen, en verleden en heden te confronteren via reuzegrote fotodoeken opgesteld langs het traject. De gilde organiseerde een barbecue met smakelijke bijgerechten.