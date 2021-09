Twee vrouwelijke volksfiguren vereeuwigd met eigen straatnaam

Germaine Moureau (1903 - 1985) had de gave om kinderen te genezen van het ' five léne', een hoofdkwaal dat er voor zorgde dat kinderen onrustig en huilerig waren. Ze had de bijnaam 'Germaine van de Walin'. De plaatselijke reuzengilde maakte zelfs een reus naar haar voorbeeld en koos dus ook voor de Germaine van de Walinstraat. Georges Wemans, voorzitter van de Geschied- en Heemkundige Kring Pepijn@Landen, bracht na uren archiefonderzoek Josephine Vanhoebroeck (1872 - 1935) onder de aandacht. Zij was het allereerste vrouwelijk gemeenteraadslid in het kanton Landen, in Neerwinden en één van de eerste vrouwelijke politieke pioniers van België en krijgt dus nu haar Josephine van Hoebroeckstraat.