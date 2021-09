COLUMN FRANCIS MASURE: Slow reading

Ik had er nog nooit van gehoord: slow reading. Slow cooking kende ik wel, dacht ik. Maar blijkbaar was ik daar zelfs verkeerd in. Mijn idee van slow cooking was dat je eigenlijk geen goesting had om te koken, en daarom heel langzaam kookt zodanig dat je meer en langer kan aperitieven. Maar traag koken is eigenlijk ’s morgens eraan beginnen om dan ’s avonds iets op tafel te zetten. Waar is de tijd dat Felice en Herwig het in duizend seconden deden. Maar goed, ik wijk af, het ging over slow reading. In Sint-Truiden bestaat er zelfs een slow reading club, waar mensen eenmaal per maand samenkomen om een beetje te keuvelen over de literatuur in het algemeen om dan echt een uur aan één stuk te lezen. Het lijkt quasi onmogelijk om in deze drukke tijden daar een uur voor uit te trekken, maar daar kan het dus. Bijna niet te vatten dat daar een clubje moet voor bestaan. Het is niet echt een club, want er moet geen lidgeld betaald worden, er moet zelfs niet ingeschreven worden. Dit gemoedelijk evenementje, dat spijtig genoeg een beetje onder de radar blijft, wordt ingericht door Naboekov boekhandel. Je weet wel, het kleinste gezellige boekenwinkeltje van de stad gelegen in de Haardstraat, beter bekend als de Paddegracht.Ik vind het fantastisch dat ook kleine zelfstandigen toch nog de moed vinden om zoiets te doen. Daarom een dikke chapeau voor Naboekov die op eigen houtje mensen willen sensibiliseren meer te lezen. En echt waar, een uur niets anders doen als lezen in je favoriete boek is een ontspannende luxe in deze stilaan terugkomende jachtige tijden. Wie geïnteresseerd is om ook eens te ‘slow readen’ neem best een kijkje op de Facebookpagina van Naboekov.