De Hel wordt nog wat zwaarder: extra kasseistrook voor eerste Parijs-Roubaix in tweeënhalf jaar

De extra kasseistrook is die van Hameau du Buat, die voor het eerst sinds 2016 nog eens aangedaan wordt. In tegenstelling tot 2019 zal de kasseistrook in Troisvilles ook over zijn totale lengte van 2,2 km gebruikt worden, terwijl die van Vertain’s deze keer in de omgekeerde richting verreden zal worden,

De grote nieuwigheid van Parijs-Roubaix blijft echter de introductie van de vrouweneditie. Tegenover de 257,7 kilometer die de mannen zullen afleggen, zal dat bij de vrouwen beperkt blijven tot 116,4 kilometer. Het vrouwenpeloton zal eerst drie lokale rondes in Denain afwerken alvorens na 31 kilometer in Hornaing over te gaan tot de laatste 85 kilometer van het parcours van de mannen.