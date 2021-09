Komt Sihame El Kaouakibi weer bovendrijven?

Goed nieuws, Sihame El Kaouakibi is eindelijk genezen. Haar ziektebriefje liep tot 31 augustus. Niets staat het Vlaams Parlementslid nog in de weg om haar politieke werkzaamheden te hervatten. El Kaouakibi is zowat acht maanden met ziekteverlof ­geweest.

Na aantijgingen van fraude ging haar geesteskind Let’s Go Urban failliet. Open VLD zette het electorale goudhaantje uit de partij. Het parlementslid vertoonde zich niet meer in de openbaarheid, al werd ze naar verluidt gezien tijdens Antwerpse zomerfeestelijkheden.

Volgens het briefje was het de patiënt toegestaan om het huis te verlaten. Er kwam flink wat kritiek op het feit dat haar volledige vergoeding werd doorbetaald. Een parlementslid krijgt evenwel geen loon en is werknemer noch werkgever: de kiezer betaalt in principe. het parlement staat in deze kwestie machteloos.

Het schaamrood stond het bureau van het parlement op de wangen. Het wil een arbeids­geneesheer naar El Kaouakibi sturen. Indien ze niet ziek zou zijn en evenmin deelnam aan stemmingen, kan ze op zijn minst een deel van haar inkomen verliezen. Een advocatenkantoor zocht uit of dat überhaupt mogelijk is. Dat advies komt eind september, maar niemand durft te speculeren over het vervolg. Iedereen lijkt ervan overtuigd dat El Kaouakibi alleen haar kat zal sturen. Een nieuw ziektebriefje kan natuurlijk ook.