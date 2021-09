In beeld | Een Met Gala in het midden van de New Yorkse modemaand

Het Democratische congreslid Carolyn Maloney daagde op in een statement-jurk in de kleuren van de sufragetten. Ze wil daarmee aanklagen dat het Gelijke Rechten-amendment, dat de wettelijke gelijkheid tussen mannen en vrouw zou garanderen, nog steeds niet geratificeerd is. Het ligt al sinds 1979 op tafel. — © Getty Images

Het was haar eerste Met Gala. — © Getty Images For The Met Museum/

De Duitse zangeres Kim Petras interpreteerde het thema van de avond op haar manier. — © Getty Images for The Met Museum/

Model Iman Abdulmajid is 66 en letterlijk een zonnetje in huis. — © Getty Images

Elk jaar kiest Anna Wintour enkele voorzitters uit om het evenement in goede banen te leiden. Voor deze editie zijn dat acteur Timothée Chalamet, zangeres Billie Eilish, dichteres Amanda Gorman en tennisspeelster Naomi Osaka. — © Getty Images for The Met Museum/

Actrice en zangeres Jennifer Hudson. — © Getty Images for The Met Museum/

Het Democratische congreslid Alexandria Ocasio-Cortez kon het niet laten een statement te maken op haar eerste Met Gala. Op haar jurk staat in felrood ‘Tax the rich’ of ‘Laat de rijken belastingen betalen’. Haar handtas had dezelfde boodschap. Naast haar staat Aurora James, oprichter en creatief directeur van Brother Vellies, die de jurk ontwierp. — © Getty Images

Ook Amanda Gorman was aanwezig. Gorman werd internationaal werd na haar gedicht op de inauguratie van de Amerikaanse president Joe Biden. — © Getty Images for The Met Museum/

Actrice Zoë Kravitz: — © Getty Images For The Met Museum/

Toptennister Noami Osaka was tot in de haarpuntjes opgekleed. — © Getty Images

Na een jaar te hebben overgeslagen door covid, vond het Met Gala opnieuw plaats in het Metropolitan Museum of Art in hartje Manhattan. Ook dit jaar strooide corona nog een beetje roet in het eten en werd het evenement met zo’n vier maanden uitgesteld. De genodigden hadden dus alle tijd van de wereld om over hun outfits na te denken.