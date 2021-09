“Een politiereeks, maar met een hoek af.” Zo kondigde scenarist en acteur Mathias Sercu iets langer dan een jaar geleden Chantal aan, de spin-off van het succesvolle Eigen kweek. Wie de eerste setfoto’s bekijkt, ziet meteen waar die hoek precies is afgerond. De reeks lijkt zich af te spelen in een West-Vlaamse Far West, compleet met cowboyhoeden en leren jekkers.