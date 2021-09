Winnaars van ‘Love Island’ zijn uit elkaar: “Het werkte niet”

De twee leerden elkaar kennen tijdens het tweede seizoen van Love Island, een van oorsprong Brits programma waarin een aantal jonge singles de liefde bij elkaar proberen vinden in een luxueus vakantiehuis. De winnaars, koppels die de liefde bij elkaar vinden en ook geliefd worden door het publiek, winnen 25.000 euro. Tijdens het tweede seizoen gingen voetballer Mert Okatan en hostess en DJ Joan Pronk met die prijs en elkaar lopen. Na ruim een jaar een koppel te vormen, zijn de twee nu uit elkaar.

“Bij deze willen Mert en ik laten weten dat wij helaas een punt achter onze relatie hebben gezet. Het is even een verdrietige en moeilijke tijd maar wij hebben er vrede mee”, schrijft Joan op Instagram. “Gelukkig hebben wij geen ruzie of iets raars maar het werkte gewoon simpelweg niet.” Bij Mert is eenzelfde verhaal te lezen.