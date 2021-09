Een opvallend openhartig moment voor schrijver Herman Brusselmans in de ‘Cooke en Verhulst show’ dinsdagavond.

De auteur staat bekend dat hij nooit een blad voor de mond neemt. Ook in zijn nieuwste boek is hij weer opvallend hard voor zijn collega’s van de Nederlandstalige literatuur. Maar Gert en James bewijzen dat hij ook bij Brusselmans het principe van ‘grote mond, klein hartje’ van toepassing is.

(tact)