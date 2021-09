Bij Mickey Mouse De Sleutel in Sledderlo zijn voorlopig geen klassen in quarantaine. — © Tom Palmaers

Twee klassen in Genk, drie in Heusden-Zolder, maar ook vooral veel scholen waar geen enkele klas in quarantaine zit. Uit een rondvraag van de redactie lijkt het aantal Limburgse klassen dat in quarantaine zit, voorlopig mee te vallen. Ook de roep om versoepelingen krijgt weinig bijval.