Schattig: vanaf nu kan je logeren in het huisje van Winnie de Poeh

Goed nieuws voor fans van Winnie de Poeh. Zij kunnen binnenkort gaan logeren in het huisje van ’s werelds schattigste beer, in het échte Honderd Bunderdbos.

De ‘Bearbnb’ werd speciaal ontworpen voor de 95ste verjaardag van Poehbeer, die ettelijke decennia geleden uit de pen van A. A. Milne gekropen kwam. Gasten zullen zich er volledig kunnen uitleven op z’n Poehs want de honingpotten staan alvast klaar. Of Teigetje en Iejoor ook aanwezig zullen zijn, is niet duidelijk.

De speciale logeerplek, een samenwerking tussen Disney en Airbnb, werd ontworpen en gedecoreerd met de beroemde tekeningen van E. H. Shepard in het achterhoofd. Wie al halsreikend uitkijkt naar de reservaties, wordt teleurgesteld. Poehs huisje is enkel te boeken voor inwoners van het Verenigd Koninkrijk. Opgelet: huffels en woezels zijn er strikt verboden.

(tact)